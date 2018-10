Telematik-Tarife in der Kfz-Versicherung

S ie heißen Better Drive, Drive Check oder Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! ie heißen Better Drive, Drive Check oder App Drive. Die Rede ist von Telematiktarifen. Seit 2015 werden sie von Kfz-Versicherungen angeboten, die sich damit vor allem an Führerscheinneulinge wenden. Mithilfe einer einfach nachzurüstenden Blackbox oder noch simpler per Smartphone-App lässt der Versicherte sein Fahrverhalten überwachen. Anhand der gesammelten Daten wie Beschleunigungs- und Bremsverhalten kann die Versicherung das individuelle Unfallrisiko ableiten – und die zu zahlende Prämie bestimmen. Dabei locken lukrative Rabatte: Wer defensiv fährt, kann schnell ein paar Hundert Euro sparen. Und das ist besonders für Fahranfänger interessant, da die mit hohen Beiträgen für die Haftpflicht und Kasko in ihre Autokarrieren starten müssen. Zusatznutzen für alle: Die Telematiktarife könnten dazu beitragen, sagen Vertreter der Versicherungswirtschaft, die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen.

Allein die HUK-Coburg hat 2018 rund 75000 Telematikverträge abgeschlossen. Für dieses Jahr ist die Blackbox ausverkauft. 2019 wird der bislang nur für maximal 25 Jahre alte Kunden angebotene Service auf alle Fahrergruppen ausgeweitet. Blackbox-Bonbons für alle.

Datenschutzbedenken sind bei Einsparungen von bis zu 40 Prozent schnell vom Tisch gewischt. Natürlich beteuern alle Anbieter, dass erhobene Daten und Bewegungsprofile nicht weitergegeben werden. Trotzdem bleibt ein Risiko, Stichwort gläserner Autofahrer. Hackern ist es schon gelungen, in die mit GPS- und Mobilfunktechnik bestückten Blackboxes einzudringen. Wer ausschließen will, dass er Opfer eines Datenlecks wird und Unbefugte erfahren, wo und wie er Auto fährt, sollte also lieber die Hände von Telematiktarifen lassen. Auch beim ganz normalen Versicherungswechsel locken Einsparungen. Stichtag ist übrigens der 30. November.