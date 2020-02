(dpa/reu/cj) Ein Vorstoß für ein generelles. Der Vorschlag des Umweltausschusses, die geplante Änderung der Straßenverkehrsordnung um eine Höchstgeschwindigkeit vonzu ergänzen, fand am 14. Februar 2020 in Berlin wie erwartet. Der Umweltausschuss dermit seinen vorwiegend Grünen-Landesministern hatte sich unter anderem aus Klima- und Verkehrssicherheitsgründen dafür ausgesprochen. Die Koalitionsregierungen in den Ländern mit Beteiligung der Union verhinderten aber eine Mehrheit für den Vorstoß. (Lesen Sie auch, was ein Tempolimit bringt und wer dafür bzw. dagegen ist .)