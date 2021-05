Die Absenkung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 km/h soll den Lärm um 2 bis 3 dB(A) reduzieren, was von der Wirkung her der Halbierung der Verkehrsstärken entspricht. Davon sei "eine spürbare Verbesserung" für die Nachtruhe von insgesamt rund 35.000 Anwohnern zu erwarten, sagte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne).

Nach Angaben des Umweltbundesamtes leiden deutschlandweit rund 2,6 Millionen Menschen nachts unter einem Geräuschpegel von 55 Dezibel, was einer normalen Gesprächslautstärke entspricht. In der Hansestadt sind es etwa 130.000 Betroffene. "Es gibt in Hamburg Umweltprobleme, die wir nicht überhören können und dürfen und deren Hauptverursacher der Kfz-Verkehr ist", so Kerstan. Zu viele Menschen seien nachts von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen. Unter solchen Umständen sei nach Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich, zugleich werde die Gesundheit gefährdet. Die eher langfristige Umsetzung der Maßnahmen sei in der nötigen Anpassung von Busfahrplänen, Ampel- und anderen Verkehrsleitsystemen begründet.