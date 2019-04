(dpa/rtr/cj) Neuer Versuch: Ein breites Bündnis aus Deutscher Umwelthilfe (DUH), Polizei und Umweltverbänden hat von der Bundesregierung ein generelles Tempolimit auf Autobahnen gefordert. Es müsse kurzfristig eingeführt werden, heißt es in einer am 11. April 2019 veröffentlichten gemeinsamen Erklärung. Ein Tempolimit wäre ein wesentlicher Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele. Auch ein sicheres Verkehrssystem lasse sich nur damit realisieren, so die Initiatoren, zu denen auch Greenpeace und die Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland zählen.

Nach Einschätzung der DUH können mit einem Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen sowie 80 km/h auf Landstraßen jährlich bis zu fünf Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Michael Mertens, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen, sagte: "Mit einem Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen könnten wir viele Menschen retten und Schwerverletzte verhindern. Eine Höchstgeschwindigkeit ist einfach einzuführen und wirkt sofort." Die Bundesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Kerstin Haarmann, klagte, "alle Bundesverkehrsminister und die Autolobby" verhinderten seit Jahrzehnten "aus ideologischen Gründen" die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen.

Bereits Anfang 2019 war das Thema hochgekocht, als Überlegungen einer Regierungskommission bekannt wurden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte damals ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen abgelehnt. Schon jetzt würden Geschwindigkeitsbegrenzungen in weiten Teilen des Straßennetzes gelten. Es gebe intelligentere Steuerungsmöglichkeiten. Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Überlegungen einer Regierungskommission zu Tempolimits und höheren Dieselsteuern bereits kurz nach ihrem Bekanntwerden zurückgewiesen. Sie seien "gegen jeden Menschenverstand" gerichtet. Umweltministerin Svenja Schultze dagegen schrieb auf Facebook : "Ich bin offen für ein Tempolimit, das es um uns herum überall gibt. Ich bin nur dagegen, dass wir als Bundesregierung uns zum jetzigen Zeitpunkt auf einzelne der in der Verkehrskommission diskutierten Vorschläge positionieren."

Video: Kommentar zur Tempolimit-Forderung Legenden lassen Dampf ab Zur Videoseite

Die Kommission mit Vertretern unter anderem der IG Metall, des ADAC , von Volkswagen, Deutscher Bahn und Umweltverbänden wie dem BUND arbeitet an Vorschlägen, die Deutschland beim Erreichen seiner Klimaschutzziele bis 2030 helfen sollen. Die Überlegungen des Gremiums umfassen unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen, wie es in vielen Regionen der Welt normal ist, eine Angleichung der Diesel- und Benzinsteuer sowie eine Neuzulassungsquote für Elektro-Pkw (). Auch eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und des Rad- und Fußverkehrs standen zur Debatte, um mehr Leute zum Umsteigen zu bewegen. Allerdings, heißt es in dem Papier vom Dezember 2018, handle es sich um einen ersten Vorschlag, "mit dem in keiner Weise Vorfestlegungen verbunden sind". Die 20-köpfige Expertenkommission ist Teil der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, die Scheuers Ministerium selbst eingerichtet hat.