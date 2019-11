D

peinliche Panne

a geriet sogar der sonst so selbstsichere Tesla-Chef in Erklärungsnot. "Das war vielleicht etwas zu hart", versuchte Elon Musk diezu überspielen. Was war passiert? Tesla-Chefdesigner Franz von Holthausen hatte bei der Präsentation des neuen Cybertruck am Tesla-Stammsitz in Palo Alto (Kalifornien) eine Stahlkugel gegen das vordere Seitenfenster geworfen – mit Folgen. Anders als geplant ging das Sicherheitsglas zu Bruch, genau wie beim zweiten Wurf gegen das hintere Fenster, wie BILD berichtete. "Immerhin ist sie nicht durchgegangen", schmunzelte Musk, der kürzlich erst den Bau einer Gigafactory für das Model Y bei Berlin angekündigt hatte. Und er gab zu: "Es gibt noch etwas Raum für Verbesserung."