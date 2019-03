Tesla Model 3 (2019): Leasing

Für alle, die nicht die gesamte Summe auf einmal auf den Tisch legen wollen, hat Sparneuwagen eine Alternative parat:können dasfürpro Monat leasen . In diesem Preis ist derin Höhe vonschon verrechnet. Die Vertragslaufzeit beträgtmitLaufleistung pro Jahr. Unterm Strich kostet das Model 3 den Kunden also in fünf Jahren 35.940 Euro netto. Mit einemvonist es nicht unbedingt ein Top-Amgebot aber zumindest eine Alternative. Hinzu kommen außerdem noch Überführungskosten in Höhe von 1166 Euro.