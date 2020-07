N

orwegen und, das gehört einfach zusammen: Die US-amerikanischen Stromer zählen zu den meistverkauften Autos in dem skandinavischen Land. Allerdings sind die E-Autos nicht unbedingt für Ausflüge in die raue norwegische Natur geeignet. Ein Tesla-Fahrer aus dem hohen Norden hat sich mit seinemdeshalb an den bayerischen Offroad-Spezialistengewandt.