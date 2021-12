Größenmäßig konkurriert die 4,69 Meter lange Elektro-Limousine mit Audi A4 und BMW 3er. Unterm Blech ist sie jedoch radikal anders. Denn ein bezahlbares E-Konzept gab es zuvor in der Mittelklasse nicht. Manches Automodell verändert die Welt. Dem Model 3 von Tesla gelang genau dieses Kunststück.

2019 ging das Model 3 in Europa mit deutlich besserer Qualität an den Start. Jetzt tauchen erste Exemplare mit höheren Laufleistungen am 2017 startete der chaotische Serienanlauf in Amerika,. Jetzt tauchen erste Exemplare mit höheren Laufleistungen am Gebrauchtwagenmarkt auf. Unser Test-Model vom Autohaus BEV in Braunschweig ist ein Importfahrzeug aus den Niederlanden und hat in zwei Jahren 116.299 Kilometer abgespult.

Zoom Tesla Model 3 Long Range: Nach zwei Jahren hat unser Testauto 116.299 Kilometer abgespult und soll jetzt 40.950 Euro kosten (Neupreis: 63.770 Euro).



Neu kostete diese Ausführung mit Langstreckenbatterie, Allradantrieb , Dual-Motor und ein paar Extras laut Schwacke-Rechner 63.770 Euro. Jetzt wäre das Model 3 für 40.950 Euro zu haben. Eine Förderung dieses Gebrauchten durch den Hersteller oder den Staat ist nicht möglich. Wie vernünftig wäre so ein Gebrauchtkauf aktuell also?

Technische Daten Tesla Model 3 Long Range Pfeil Pfeil Abzweigung Motor vorn Abzweigung Abzweigung Motor hinten Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschw. Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Tank/Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Drehstrom-Asynchronmotor Permanent. Synchronmotor 324 kW (440 PS) 493 Nm 233 km/h 4,4 s (3,9 s nach Update) 75 kWh Akku/Strom Einstufenautom./Allrad 4694/1849/1443 mm 340 + 85 l 1847/418 kg

Das Platzangebot geht in Ordnung: Vorne fühlt man sich auf den erfreulich robusten Kunstledersitzen selbst mit 1,90 Metern wohl, hinten fehlt es dagegen an vergleichbarer Großzügigkeit. Der Kofferraum fällt mit 340 + 85 Litern (hi./vo.) recht klein aus. Die Verarbeitung wurde kontinuierlich besser. Schlecht entgratetes Plastik und deutlich schwankende Spaltmaße sind dennoch immer wieder Themen, wenn es sich nicht um ein in China gebautes Auto handelt (die sind besser).

Zoom Minimalistisches Cockpit mit 15-Zoll-Touchscreen von LG. Die Qualitativ ist okay.



Das minimalistische Cockpit ist nicht intuitiv bedienbar

Auf der einen Seite hat Tesla ein Öko-Image, auf der anderen Seite bietet die Dual-Motor-Variante die Leistungsdaten eines Sportlers. 440 PS Systemleistung und ein Drehmoment von 493 Newtonmetern sind alles andere als zurückhaltend. Dieses Potenzial sollte man nicht ansatzweise ausschöpfen, wenn man auf passable Reichweiten jenseits der 400 Kilometer kommen möchte. Auch andere Details polarisieren: Das minimalistische Cockpit ist nicht intuitiv bedienbar, etliche Funktionen lenken vom Verkehr ab. Und die hochtrabend " Autopilot " genannte Funktion ist aktuell nur ein kamerabasiertes Assistenzsystem .

Unterhaltskosten Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (lokal) Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht (TK 19)* Abzweigung Abzweigung Teilkasko (TK 23)* Abzweigung Abzweigung Vollkasko (TK 26)* Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (Euro 6) Abzweigung 16,0 kWh/100 km 0 g/km 500-900 Euro 467 Euro 667 Euro 1214 Euro 10 Jahre steuerbefreit

Der zu erwartende Wartungs- und Reparaturaufwand ist dafür erfreulich gering. Viele von Verbrennern bekannte Teile sind nicht verbaut. Problemen begegnet Tesla pragmatisch: Funktioniert der Touchscreen nicht mehr, empfiehlt die Hotline wie beim Smartphone einen Neustart. Batterie und Antrieb verfügen über acht Jahre Garantie (192.000 km), sollten aber eher deutlich länger halten.