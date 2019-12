ehr Farbe für den Tesla-Innenraum. Der bulgarische Tuner Vilner zeigt, was sich mit viel Kreativität aus dem Innenraum des Tesla Model 3 machen lässt. Im Gegensatz zum dezenten schwarzen beziehungsweise schwarz-weißen serienmäßigen Innenraum des Model 3, erstrahlt der Vilner-Tesla innen in einer wilden Farbkombi aus rötlichem Hellbraun und Türkis.

Hingucker: Das Hahnentrittmuster der Sitze ist alles andere als unauffällig.

Der farbenfrohe Auftritt täuscht leicht darüber hinweg, dass das vegane Leder der Serie stellenweise erhalten zu bleiben scheint – vorzugweise an besonders strapazierten Partien wie der Mittelarmlehne oder dem Lenkrad. Neuen Stoff haben dagegen die Sitze: Sitzflächen in auffälligen Hahnentritt-Muster und Seitenwangen in hellem Rotbraun. Auch Kopfstützen, Gurte, Teile der Mittelkonsole und der Türverkleidungen sowie die Sonnenblenden entsprechen nicht mehr der Serie, sondern leuchten orange-bräunlich. Dachhimmel, Türverkleidungen und die seitliche Ummantelung der Mittelkonsole sind dagegen kontrastierend in grobem, türkisfarbenem Stoff bezogen. So auffällig das modifizierte Model 3 im Innenraum ist, außen ist es bis auf einen kleinen Vilner-Schriftzug unverändert!