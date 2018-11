Das TGT-Trio Clarkson, May und Hammond legt wieder los, der Starttermin der dritten Staffel von "The Grand Tour" steht fest. Alle Infos!

A m 18. Januar 2019 startet die dritte Staffel der Sendung "The Grand Tour" bei startet die dritte Staffel der Sendung "The Grand Tour" bei Amazon Prime. Das hat das Team um Jeremy Clarkson , James May und Richard Hammond jüngst auf Twitter verkündet. Hier ein Trailer mit Ausblicken auf einige der Abenteuer der drei Briten:

Schluss mit The Grand Tour nach Staffel drei?

Doch es könnte auch die letzte Staffel sein. Laut diverser Medienberichte erwägt Amazon die Auto-Show "The Grand Tour" mit Clarkson, Hammond und May nach der dritten Staffel einzustellen. Der aktuelle Vertrag endet dann, und den Gerüchten zufolge ist intern von einer Verlängerung keine Rede. "Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie eine weitere (Staffel, Anm. d. Red.) machen wollen", zitierte die "Mail on Sunday" einen Insider. Niemand habe bislang etwas unterschrieben. Dass Kultmoderator Jeremy Clarkson sich als Moderator für sieben Sendungen der britischen Ausgabe von "Wer wird Millionär?" verpflichtet hat, deuten die Fans als weiteren Hinweis auf das Ende von TGT.

The Grand Tour vorm Aus? Fans sind not amused

Über Twitter machten viele TGT-Zuschauer ihrer Empörung Luft: "Spinnt ihr?", fragten da einige, "The Grand Tour ist der einzige Grund, warum ich Amazon Prime überhaupt habe!", schrieben andere. Manche drohten offen mit Kündigung, sollte die Sendung eingestellt werden. Ob Amazon riskiert, zahlreiche Abonnenten zu verlieren? Einen offiziellen Kommentar vom Internet-Giganten gibt es nicht. Der Gewinn aus den ersten drei Staffeln soll sich auf weit über 100 Millionen Euro belaufen. Jeremy Clarkson selber winkt übrigens ab: "Echt witzig, dass du Mail online glaubst", zwitscherte er im Netz auf die besorgte Frage eines Fans. Also: Durchatmen, abwarten und erst mal auf die dritte Staffel freuen.

Staffel 2: zu gescriptet und vorhersehbar