Die Abonnenten müssen neben den Monatsraten allein den Sprit beziehungsweise den Strom bezahlen. Laut aktueller Autoscout24-Umfrage kommt ein solches Sorglos-Paket bei den Autofahrenden gut an: Auch wenn die Mehrheit mit 66 Prozent lieber am klassischen Besitzmodell festhalten will – 34 Prozent der Befragten sind aufgeschlossen und geben an, dass ein Auto-Abo für sie in Frage ka ̈me oder dass sie bereits ein Auto-Abo nutzen.