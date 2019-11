b durch die Wildnis, rauf auf die Berge und rein ins Wasser: Die tschechische Firma Torsus hat ab 2020 ihr erstes Offroad-Reisemobil Praetorian Overland im Angebot. Torsus ist darauf spezialisiert, das 4x4-MAN-Schwerlast-Chassis mit unterschiedlichen Aufbauten herzustellen. Basis-Fahrzeug für den Offroad-Camper ist der Torsus Praetorian, der normalerweise zum Transport von Personal und Ausrüstung über unwegsames Gelände und unter schwierigen Bedingungen eingesetzt wird. Der Preis für den Praetorian Overland steht noch nicht genau fest. Laut Hersteller wird der Camper vermutlich zwischen 210.000 und 250.000 Euro kosten. Wer nur das Fahrzeug ohne Camping-Ausbau kaufen will, muss rund 135.000 Euro zahlen.

Der Torsus Praetorian Overland wird in der Slowakei produziert. Ein erstes Fahrzeug soll Anfang 2020 zum Verkauf stehen. Bisher gibt es vom Innenbereich nur eine Visualisierung. Fest steht hingegen, dass der Overland-Camper von einem Sechszylinder-Diesel mit 240 PS angetrieben wird und dabei 925 Nm Drehmoment liefert. Die Kraft an die vier Räder leitet eine Halbautomatik von ZF weiter auf die 20 Zoll großen Reifen der Größe 386/85. Die Höchstgeschwindigkeit des Offroad-Busses liegt bei 117 km/h, die Watttiefe bei 700 mm. Dank seiner Böschungswinkel (vorne 32 Grad, hinten 26 Grad) sind An- und Abstiege problemlos zu meistern.