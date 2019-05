M

arcel ist der ideale Hybridfahrer. Weil er so tiefenentspannt ist und ruhig fährt. Ich tingle mit dem holländischen Autoverkäufer durch seine Heimat. Er hat einen kleinen Exoten dabei: Der Toyota Auris Hybrid ist ganz offenbar in seinem Element, summt laut- und rucklos dahin. Und ich so? "Chrrr-pühhh." Bevor ich ganz einschlafe, setze ich mich lieber mal selbst ans Steuer. Kurvenfahrt! Fuß aufs Gas! Das stufenlose Getriebe lässt den unwilligen Vierzylinder laut schreien, die Energiesparreifen verlieren laut scharrend den Grip , die Hinterachse verteilt laut polternd Schläge. Ein Auto, zwei Gesichter.