Ab Werk gewährt Toyota drei Jahre Garantie. Wer die Wartung in der Markenwerkstatt macht, kann sie bis auf üppige zehn Jahre verlängern. Zwölf Jahre Durchrostungsschutz sind garantiert. Dennoch zeigte unser Testwagen bereits erste modelltypische Rostpickel an der Bodengruppe. Wer sicher sein will, sollte seinen C-HR zügig nachkonservieren.