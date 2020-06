Toyota im Marken-Check: alle Modelle aus dem TÃœV-Report 2020

Nicht nur ein T: Mit dem Logo will Toyota die Liebe für Autos und seine Kunden ausdrücken.

Gänzlich frei von Mängeln kann ein Fahrzeug, das Verschleißteile besitzt und von der Pflege sowie der Fahrweise seines Besitzers abhängt, jedoch nicht sein. So fallen bei siebenjährigen Toyota Verso Defekte am Auspuff häufiger auf als bei den anderen untersuchten Autos. Ein schnell abzustellender Mangel ist die Beleuchtung vorne und hinten, die ab der ersten Hauptuntersuchung meist schlechter ist als beim Rest.Besonders beim Fahrwerk, das beim Verso sowie seinem Vorgänger Corolla Verso stets gut abschneidet.Toyota hat seit vielen Jahren auch Hybridfahrzeuge im Angebot. Und diese haben ganz eigene Probleme: So fallen nicht nur beim Yaris Hybrid die Bremsscheiben negativ auf. Denn durch die Rekuperation, also die Energierückgewinnung, werden die Bremsen geschont. Und wenn die Bremsscheiben zu selten benutzt werden, kommt Rost . Ansonsten zeigt der Yaris Hybrid aber keine Schwachstellen.