Toyota Land Cruiser 200 V8: Gebrauchtwagen-Test

Das kann man auch als Mitteleuropäer gut verstehen, denn Platz bietet der fast fünf Meter lange und fast zwei Meter breitemit seiner aufrecht-schnörkellosen Linienführung zuhauf. Der Komfort kommt dank konsequenter Geräuschdämmung und sorgfältig abgestimmtem Fahrwerk auch nicht zu kurz.Die 200er in unseren Breiten haben meist die Zusatzfederung eingebaut, die von vielen fälschlicherweise als Luftfederung bezeichnet wird, in Wahrheit aber eine Hydropneumatik ist – also mit Federelementen à la Citroën , die mit Gas und Hydrauliköl arbeiten. Diese Federung trägt den Aufbau aber nur mit, weshalb bei einem Ausfall des Systems die Karosserie nicht absackt, sondern von den immer noch tragenden Schraubenfedern gestützt wird. Solche Ausfälle sind aber auch zwölf Jahre nach Erscheinen desselten. Ursache sind meist Störungen an einem der Höhenstandssensoren. Kosten: rund 100 Euro pro Stück.

Land Cruiser 200

Frühe Exemplare des V8-Turbodiesels haben Injektorenprobleme, alle Baujahre kämpfen mit der Abgasrückführung. ©Toni Bader / AUTO BILD

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 412 Euro Scheinwerfer 397 Euro Bremsscheiben vorn (ein Satz) 235 Euro Bremsklötze vorn (ein Satz) 165 Euro Automatikgetriebe (neu) 13.112 Euro Motor ohne Anbauteile (neu) 37.193 Euro Generator (neu) 1330 Euro Anlasser (neu) 1182 Euro Wasserpumpe (neu) 283 Euro Auspuff ohne Kat 1295 Euro * Preise am Beispiel eines Land Cruiser 4.5 D-4D V8 Executive, Baujahr 2013

Gebrauchtwagenpreise: Toyota Land Cruiser 200 (V8) Modell unfallfrei 4.7 Executive 4.5 D-4D Türen/ Zylinder 4/8 4/8 kW/PS 212/288 210/286 Verbrauch/100 km 16,5 l S 13,0 l D Höchstgeschwindigk. 194 km/h 208 km/h Versich. (HP/VK/TK) 23/29/30 23/29/30 Neupreis 82.300 Euro 72.600 Euro 2015, 134.000 km 2014, 153.000 km 2013, 169.000 km 2012, 185.000 km 2011, 200.000 km 2010, 215.000 km 15.000 Euro 2009, 230.000 km* 14.500 Euro 13.500 Euro Modell unfallfrei Executive 4.5 D-4D 4.5 D-4D Executive 4.5 D-4D Türen/ Zylinder 4/8 4/8 4/8 kW/PS 210/286 200/272 200/272 Verbrauch/100 km 13,0 l D 13,0 l D 13,0 l D Höchstgeschwindigk. 208 km/h 208 km/h 208 km/h Versich. (HP/VK/TK) 23/29/30 23/29/30 23/29/30 Neupreis 87.900 Euro 77.150 Euro 91.150 Euro 2015, 134.000 km 33.200 Euro 39.000 Euro 2014, 153.000 km 28.000 Euro 33.000 Euro 2013, 169.000 km 23.800 Euro 28.000 Euro 2012, 185.000 km 22.000 Euro 20.800 Euro 24.000 Euro 2011, 200.000 km 19.000 Euro 2010, 215.000 km 17.000 Euro 2009, 230.000 km* 15.000 Euro Quelle: DAT; Händlerverkaufspreise in Euro inkl MwSt, * Für den Benziner gilt folgender Kilometerstand: 180.000; * Preise am Beispiel eines Land Cruiser 4.5 D-4D V8 Executive, Baujahr 2013

Viel wichtiger ist allerdings, dass wir uns in dieser Kaufberatung mit dem Motor beschäftigen, denn der ist die eigentliche Achillesferse des– nicht der V8-Benziner, der zwar säuft, aber sonst unauffällig seine Dienste leistet, dafür aber der V8-Turbodiesel.Er schockierte die langlebigkeitsgläubige Land-Cruiser-Gemeinde in den ersten beiden Baujahren mit hohem Ölverbrauch, unregelmäßigen und harten Nagelgeräuschen, unmotiviert aufleuchtenden Warnlampen, zudem mit Materialmängeln wie rascher Abnutzung von Lenkradbezug und Ledersitzen oder Türinnengriffen. Eigentlich muss man konstatieren, dass Toyota den 200 V8 nicht ganz zu Ende konstruiert hatte. Der hohe Ölverbrauch lag an zu laschen Kolbenringen und einer schlecht funktionierenden Kurbelgehäuseentlüftung; die Warnlampe bezog sich meist auf den Kraftstofffilter, der zu eng konzipiert war. Das besserte Toyota an den Kundenautos nach, hoffentlich ausnahmslos. So ganz genau weiß man das aber nicht, weshalb die Exemplare ab 2010 bei Kennern begehrter sind. Auch die trifft ein verkokter Ansaugtrakt – ein Problem zahlreicher Motoren in der heutigen Zeit der Direkteinspritzer mit gleichzeitig hohen Raten bei der Abgasrückführung. Der V8 D-4D ist aber auf eine korrekt arbeitende Abgasrückführung angewiesen, sonst läuft er nur im Notprogramm.Heftiger sind die Probleme mit den Injektoren, den elektronisch geregelten Einspritzventilen. Die Zulieferteile von Denso/Japan können nachtropfen oder schief einspritzen, dadurch kapitale Motorschäden verursachen. Der Motor selbst hat acht Injektoren, dazu kommen noch zwei vor jedem der beiden Dieselpartikelfilter . Stückpreis: rund 400 Euro ohne Einbau. Darüber macht sich in Dubai niemand Gedanken, denn dort fährt man Benziner.Ein Trumm von einem Auto mit tretminensicherem Unterbau, aber mit einem empfindlichen und hochkomplexen Dieselmotor. Bei dem braucht man viel Glück oder viel Geld, um ohne Ausfälle über die Jahre zu kommen.