Der Toyota Land Cruiser ist bei uns in der seit 2009 gebauten Version J15 zu haben – und sorgt dank permanentem Allrad und drehmomentstarkemfür Freude bei Offroad-Fans. Im Laufe der Jahre hat Toyota dem Land Cruiser einige Modernisierungen spendiert, die Grundzutaten sind aber gleich geblieben. Und dazu zählt eben auch der Vierzylinder-Diesel, der in seiner neuesten Version 204aus 2,8 Litern Hubraum holt.

Bis zu 500 Nm sorgen dafür, dass der mindestens zwei Tonnen schwere Geländewagen auch auf grobem Geläuf souverän vorankommt. Mindestens 46.400 Euro verlangt Toyota für das Einstiegsmodell. Beim richtigen Anbieter sieht die Sache aber ganz anders aus. So lassen sich bei carwow.de bis zu 10.485 Euro vom Listenpreis einsparen (Stand: 3. April 2022).

Rabatt

Allrad

Wer den höchstenwill, der muss zur Top-Version namens "TEC-Edition" greifen. Neben den Grundzutaten Leiterrahmen, hintere Starrachse, permanenterund 2,8-Liter-Diesel samt Automatik hat der Land Cruiser als TEC-Edition noch einiges mehr zu bieten. So verfügt der Toyota über ein elektrisches Glas-Schiebedach, Holz-Applikationen zieren das Lederlenkrad, und die sogenannte Crawl-Control soll den möglichst langsamen Ausflug in grobes Gelände noch kontrollierter machen. Mit all diesen Serien-Features an Bord kostet der Toyota Land Cruiser TEC-Edition laut Liste mindestens 74.890 Euro.