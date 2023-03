Noch dieses Jahr geht die insgesamt fünfte Generation des Ur-Hybrids Prius an den Start. Anders als die vorherigen Modellreihen wird der deutlich aufgehübschte Japaner in Europa nur noch mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb zu haben sein. Mit einer Systemleistung von 223 PS und einer hohen rein elektrischen Reichweite soll der Prius die Vorteile eines extern ladbaren E-Motors und eines klassischen Verbrenners miteinander kombinieren.

Um wirklich nur die attraktiven Gebrauchten angezeigt zu bekommen, lohnt es sich, die Suchkriterien genauer zu definieren und sich beispielsweise nur Modelle mit einer Erstzulassung ab dem Jahr 2019 sowie einer maximalen Laufleistung von 50.000 Kilometer anzeigen zu lassen. In diesem Bereich gibt es zwar nicht mehr allzu viele Exemplare, dafür ist es die perfekte Mischung aus niedrigem Preis und geringer Abnutzung.

Nur 22.450 Kilometer auf der Uhr

Welch Schnäppchen beim Prius warten, lässt sich an folgendem Modell erkennen, das derzeit bei einem Händler in Bad Göggingen (Bayern) auf Interessenten wartet. Der schwarze Plug-in-Hybrid-Prius wurde im September 2020 erstmals zugelassen und vom bislang einzigen Halter in den vergangenen zweieinhalb Jahren lediglich 22.450 Kilometer weit bewegt.