Toyota Supra (1993): Youngtimer mit wenig Kilometern

Auch das Interieur ist komplett schwarz gehalten und wirkt noch ziemlich frisch.

Puristen werden sich freuen: Er stammtund der Fahrer sortiert die Gänge über das. Der angebotene Supra liefvom Band und wurde vom Verkäufer in seinem ursprünglichen Zustand erhalten. Er trägt noch denund die optionale Lederausstattung wirkt ebenfalls noch ziemlich frisch. Kein Wunder, der Youngtimer spulte in den vergangenen zwei Jahren nur 40 Kilometer ab. Der Supra zählt bekanntlich zu den absoluten Lieblingen der Tuning-Szene und ist daher oft verbastelt. Das angebotene Exemplar blieb aber von optischem Tuning verschont und steht noch auf den. In den ersten sieben Jahren brachte der Eigentümer sein Schätzchen zuverlässig zum vorgeschriebenen. Von 2000 an wurdedurchgeführt. Die Auktion läuft nur noch einige Stunden und hat die. Wahrscheinlich wird der Supra für über 100.000 Dollar einen neuen Besitzer finden.