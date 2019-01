er alte Toyota Supra war Kult, das neue Modell ist auf dem besten Weg, Kult zu werden. Dabei ist der Japan-Flitzer noch nicht mal im Handel erhältlich, löst aber bereits jetzt einen Riesen-Hype aus. Bestes Beispiel ist die Versteigerung des ersten Exemplars. Die Sonderedition "Global #1" kam jetzt in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) bei einer Wohltätigkeitsauktion unter den Hammer und wurde schließlich für unglaubliche 2,1 Millionen Dollar (etwa 1,85 Millionen Euro) verkauft – das ist fast das 30-fache des angekündigten Marktpreises (62.900 Euro)! Zudem bedeutete das Schlussgebot einen Rekord in der Geschichte des Supra.

Big Show: Der Millionen-Supra bei der Einfahrt in die Auktionshalle.

Mit dem "Supra #1" ersteigerte der unbekannte Bieter nicht nur das erste produzierte Fahrzeug, sondern auch ein Sondermodell der Reihe, das es so wohl nicht mehr geben wird. Die Farbkombination aus silbergrauem Matt-Lack, rot-schwarzen Seitenspiegeln und mattschwarzen Rädern soll einzigartig bleiben, der Motor mit dem drei Liter großen Reihensechszylinder (340 PS) ist allerdings der gleiche wie in der Serienversion. Zusätzlich zum Auto erhielt der neue Supra-Besitzer einen brandneuen Renn-Overall und zwei VIP-Tickets für ein NASCAR-Wochenende mit Pacecar-Tour. Die Auktionserlöse kommen laut Betreiber Barrett-Jackson in vollem Umfang der American Heart Association und der Bob Woodruff Foundation zugute, die sich um Kriegsveteranen kümmert.