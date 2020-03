62.900 Euro kostet das Supra-Topmodell mit Dreiliter-Sechszylinder und 340 PS in der Basis. Wobei Basisausstattung eigentlich untertrieben ist, schließlich ist die Liste an Extras beimbesonders kurz. Kunden wählen die Farbe und ob sie das Premium-Paket für 2000 Euro haben wollen oder nicht. Das war's.

Laut der Bilder scheint sich der der Supra im Neuzustand zu befinden, kein Wunder bei nur 3999 Kilometern.

In München wird– aufgrund der niedrigen Laufleistung handelt es sich dabei vermutlich um einen Vorführwagen. Derist in der einzigen aufpreisfreien Farbe "Lightning Yellow" lackiert und hat einen schwarzen Innenraum. Auch das 2000 Euro teure Premium-Paket, das schwarzes Leder, Head-up-Display , Licht-Paket, induktives Laden und ein JBL-Soundsystem umfasst, ist an Bord.