Der Toyota Supra ist eine absolute Ikone in der Autoszene. Und obwohl das Auto bereits in der fünften Generation auf den Straßen unterwegs ist, denken die meisten bei diesem Namen an die vierte Variante (1993 bis 2002). Unterschätzt wird zumeist der Vorgänger des vor allem aus Fast & Furious bekannten Modells: Supra A70 – gebaut zwischen 1986 und 1992. Durch einen graphischen Entwurf von Hakosan Designs könnte der Japaner neuen Aufwind erleben.