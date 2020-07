Dieser Toyota Supra wird nicht geschont! In einem spektakulären Video wird der Sportwagen richtig hart rangenommen: Sprünge und Drifts inklusive!

"drive it like you stole it", was in etwa so viel bedeutet wie "Fahr, als hättest du das Auto gestohlen". Klingt auf Deutsch nicht annähernd so cool, beschreibt den Fahrstil dieses Videos aber sehr passend! Dashcams bei Amazon Lamax S9 Preis*: 199 Euro

*Preise: Stand 27.05.2020 Das hochwertig gemachte Video wurde in Lettland gedreht und zeigt einen aktuellen Toyota Supra A90 am absoluten Limit und teilweise sogar darüber. Die Jungs vom "HGK Racing Team" sind professionelle Drifter und beweisen mit dem Video, dass es für spektakuläre Drifts nicht unbedingt einen Rennwagen braucht. Zu Beginn steht der dunkelblaue Supra noch seelenruhig in der Werkstatt. Der Kilometerstand beträgt jungfräuliche 4912.

Supra fliegt durch den Wald

Anschließend geht es bei bescheidenem Wetter auf eine abgesperrte Rennstrecke und ein scheinbar verlassenes Fabrikgelände. Dort wird der Toyota mit ordentlichen Drifts schon hart rangenommen. Richtig extrem wird es dann jedoch im Wald. Der Fahrer ballert über einen schmalen, nicht asphaltierten Weg, der so locker auch Teil einer Rallye-Etappe sein könnte. Nur ist der Supra eben kein voll präpariertes Rallyefahrzeug, sondern ein ganz normales Auto mit Straßenreifen. Bei 2:15 Minuten wird es brutal: Der Supra fliegt im wahrsten Sinne des Wortes über eine Kuppe im Wald und ist mit allen vier Rädern in der Luft. Diese Szene wird gleich mehrfach wiederholt, um die spektakulären Bilder einzufangen. Nur einige Sekunden später setzt der Supra in einer anderen Szene brutal auf – alles ohne Rücksicht auf Verluste!

Umbau zum Driftauto in Arbeit