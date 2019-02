Toyota Supra MKIV: 2JZ Tuning mit 730 PS

Die Toyota-Supra-Generation Nummer vier ist bei Tunern beliebt und bietet viel Luft nach oben.

Was dabei herauskommen kann, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Gemeinhin gilt(intern JZA80, 1993-2002) als einesüberhaupt. Jüngst tauchte einauf derauf, der die Grüne Hölle inumrundet haben soll und dabei sogar einenüberholt. Um das zu erreichen, wurden die serienmäßigen Doppelturbos durchersetzt, der mehr als doppelt so viel Leistung aus dem Aggregat presst wie in der Serie. Doch es geht noch mehr! Wer sich auskennt, kann laut einhelliger Experten-Meinungaus dem Triebwerk quetschen. Wir dürfen also gespannt sein, was sich die Tuner für den fünften Supra alles einfallen lassen. Und wer nicht so lange warten will, findet mit dem Supra IV auf jeden Fall ein geeignetes Tuningprojekt.