Mit ein wenig Recherche finden sich trotz des steigenden Interesses noch echte Schnäppchen. Bereits mit wenigen Kilometern auf der Uhr und in einem entsprechend guten Zustand ist zum Beispiel der Toyota Yaris günstig zu haben. So wie dieses Modell mit nur 9200 Kilometern in Kappeln. Da stört es auch nicht, dass es sich hierbei nicht um die aktuelle Generation XP21 handelt.