Tout Terrain gehört zu den Marken, die beim Autor dieser Zeilen inzwischen einen Ruf zu verlieren haben. Jedes unmotorisierte Reiserad von der Manufaktur aus Gundelfingen, das ich bis jetzt testen durfte, war in puncto Qualität eine glatte Eins. Gilt das auch für elektrifizierte Reiseräder?

Pedelec für die Reise

Das neue Skane wird es zeigen. Der Knackpunkt: Radreisende sind für gewöhnlich so lange unterwegs, dass der Akku irgendwann leer sein dürfte. So fährt man entweder eine Zeit lang ohne E-Hilfe, oder man hangelt sich von Ladestation zu Ladestation. Dieses Dilemma hat Tout Terrain mit dem 625-Wattstunden-Akku und einem Heckmotor (beides von Neodrive) zumindest teilweise gelöst. Der Motor bringt seine Kraft überdies ohne Reibungsverluste am Antriebsstrang auf die Straße.