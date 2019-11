Ein Beispiel ist der Ford Focus: Er war einige Jahre lang das meistverkaufte Fahrzeug der Welt, kann auf viele Auszeichnungen zurückblicken und ist bei uns einer der beliebtesten Kompaktfahrzeuge. Mittlerweile in vierter Generation ist er als Schrägheck, als Kombi und erstmals in einem SUV-ähnlichen Look als Focus Active erhältlich. Besonders viele Fans hat auch die Sportversion ST. Insgesamt kann sich Ford nicht über die Verkaufszahlen beschweren. Im September 2019 wurden laut KBA 5126 Exemplare vom Focus verkauft, im August waren es 4201 Exemplare. Von den TÜV-Prüfern gibt es aber nicht immer nur Lobeshymnen. Bereits bei der ersten Hauptuntersuchung fallen einige Modelle mit defektem Abblendlicht auf. Keine Kleinigkeit und teurer in der Reparatur können Ölverlust sowie Mängel an der Dämpfung sein.