in erschwingliches Fahrzeug für jedermann auf den Markt zu bringen, das war die Grundidee von Henry Ford . Ein entscheidender Schritt dorthin gelang dem Ingenieur, der mit fünfzehn Jahren seine erste Dampfmaschine entwickelte, mit der Einführung des Fließbands, das neue Maßstäbe in der Massenproduktion setzte. Mehr als 115 Jahre nach der Errichtung der in Detroit gegründeten Fabrik, die als Ursprung des Konzerns gilt, hat sich Ford zu einem der größten Automobilhersteller der Welt entwickelt.Welcher gebrauchte Ford lohnt sich, und bei welchen Modellen sollte man aufmerksam hinschauen?

Groß und praktisch ist der Ford Galaxy. Leider ist der Raumriese aber nicht sehr solide.

Besonders bei schweren Fahrzeugen, die bereits in der Basis über 1,5 Tonnen wiegen, leiden die Fahrwerksteile. Das gilt auch für Ford Galaxy (Leergewicht mindestens 1,7 Tonnen) und Ford S-Max (Leergewicht mindestens 1,6 Tonnen).Zudem notieren die TÜV-Prüfer bei Galaxy und S-Max auch Ölverlust sowie Mängel an der Beleuchtungsanlage. Auch diese Schwachstellen tauchen früh auf und ziehen sich mitunter durch mehrere Generationen.Fairerweise sei gesagt, dass beide Modelle bei Familien sehr beliebt sind, sie dort aber meist nur wenig Pflege erhalten. Dennoch dürfen eigentlich weder hohes Gewicht noch mangelnde Wartung oder häufige Nutzung für so viele überdurchschnittliche Mängel sorgen, die dann auch noch so früh auftreten.