Mängelzwerge aus dem TÜV-Report 2020

Der Opel Mokka X ist beliebt. Mit Recht, denn technisch ist das SUV solide.

Unter den besten 30 Gebrauchtfahrzeugen bis 10.000 Euro finden sich nicht nur Kleinst- oder Kleinwagen. Auch SUVs , Mittelklassemodelle oder Vans sind unter den Fahrzeugen, die im TÜV-Report 2020 überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben.Mit gleich fünf Fahrzeugen ist der Hersteller in der Liste der 30 besten Gebrauchten bis maximal drei Jahren vertreten.Wenn die TÜV-Prüfer bei den Fahrzeugen etwas zu bemängeln haben, ist es stets Ölverlust an Motor und Getriebe. Hier sollte Opel dringend nachbessern, denn das darf bei so jungen Fahrzeugen nicht passieren.