ür keinen Hersteller lief es im TÜV-Report 2020 besser als für Mercedes.Weltweit ist der Premium-Autobauer für Qualität und Langlebigkeit bekannt. Ist also jeder gebrauchte Mercedes empfehlenswert? Die gute Nachricht zuerst: Wie es sich für einen hochpreisigen Autobauer gehört, schneiden die Fahrzeuge von Mercedes-Benz prinzipiell überdurchschnittlich gut ab.Den Einstieg in die Mercedes-Welt bildet die A-Klasse, die im diesjährigen TÜV-Report zum Gewinner der Kompakten gekürt wurde. Im AUTO BILD-Dauertest hat ein A 180 aus dem Jahr 2013 mittlerweile ohne Beanstandungen über 300.000 Kilometer absolviert.

Auch die B-Klasse ist ein Gewinner. Lediglich auf Ölverlust an Motor und Getriebe sowie auf Gebrechen an Federn und Antriebswellen von über zehn Jahre alten B-Klassen sollten Gebrauchtwageninteressenten achten, sonst gibt es kaum etwas zu bemängeln. Gleiches gilt auch für die Mercedes C-Klasse sowie den Gesamtsieger GLC, der im den ewigen TÜV-Report-Sieger Porsche 911 vom Thron gestoßen hat.

Das Mercedes E-Klasse T-Modell bietet einen der größten Laderäume seiner Klasse.

Nun zu den etwas schlechteren Nachrichten. Mit einem Modell sind die TÜV-Prüfer nicht immer so zufrieden. So schneidet die E-Klasse teilweise nicht nur durchschnittlich, sondern schlechter ab als die anderen getesteten Fahrzeuge. Das betrifft nicht nur ältere Exemplare, sondern teilweise auch knapp fünf Jahre alte E-Klassen (Typ W 212). Hier brechen nicht nur die Federn, auch die Feststellbremse sorgt für viele Beanstandungen. Meist trifft dies allerdings auf die Vielfahrerautos zu, die deutlich mehr Kilometer absolvieren als die anderen Pkws.Denn nicht nur die sportlichen AMG-Modelle werden gerne schnell und wenig materialschonend gefahren. Wer länger Freude an seinem gebrauchten Benz haben will, der sollte Exemplare mit normalen Kilometerständen suchen, die nicht aus der Hand von Bastelfreunden oder Hobby-Rennfahrern stammen.Insgesamt ist aber auch die E-Klasse ein solides Auto, das belegt die überdurchschnittlich hohe Zahl der mängelfreien Fahrzeuge. Aber auch hier gibt es einen Nachteil: Sind die Fahrzeuge als Neuwagen schon teuer, ist meist auch bei Gebrauchten kein Schnäppchen zu machen. Für eine gut erhaltene E-Klasse sollte man mindestens ein Budget von 11.000 Euro einplanen.