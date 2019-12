Mit einem gebrauchten VW Golf Plus bekommt man viel Platz, gute Verarbeitung und leichte Bedienbarkeit zum guten Preis.

Gleich mehrfach als guter Gebrauchter für unter 5000 Euro taucht der VW Golf Plus auf. Der bis 2014 gebaute Hochdach-Golf gilt für viele als spießiges Rentnermobil.Denn nahezu bei keinem anderen Modell ist die Quote an gut erhaltenen und gepflegten Fahrzeugen so hoch. Auch die Laufleistung liegt über alle Jahrgänge hinweg deutlich unter dem Durchschnitt.In Einzelfällen ist der Hang zum Ölverlust sichtbar, sonst zeigt er sich jedoch auch im Alter stabil.