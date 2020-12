b Stadtflitzer, großes SUV oder ein praktischer Van: Unabhängig welches Auto man sucht, wer einen Gebrauchtwagen kauft, will ein zuverlässiges Fahrzeug, das ihn lange von kostspieligen Reparaturen verschont. Natürlich spielt die Pflege des Vorbesitzers dabei eine wichtige Rolle.Hier kommen die besten Gebrauchten aus allen Segmenten aus dem TÜV-Report 2021!

Als bester Kompaktklassewagen hat diesmal nicht die Mercedes A-Klasse gewonnen, die den Titel mehrere Jahre in Folge erhielt. Am besten abgeschnitten hat 2021 der Hyundai i30 Der Vorgänger schneidet beim TÜV viel schlechter ab. Soll es hingegen ein solider Kleinwagen sein, der sicher ist, für seine Klasse ein entsprechendes Platzangebot sowie einen Hauch Premium bietet, ist der Audi A1 die beste Wahl. Über 95 Prozent des-Bruders schaffen die erste Hauptuntersuchung ohne Mängel. Auch beim vierten Termin gelingt dies noch drei Viertel aller getesteten Exemplare. Doch klein heißt nicht billig.Soll es ein gut ausgestattetes Exemplar mit durchschnittlicher Laufleistung und nicht zwingend der Basismotorisierung sein, sollte das Budget mindestens 7000 Euro betragen.

Nahezu nichts falsch machen können Gebrauchtwagenkäufer mit einem Mercedes GLC. ©Toni Bader / AUTO BILD

Gleich mehrfach abgeräumt hat Mercedes. So kann sich der Hersteller besonders über den GLC freuen, der nicht nur zum besten SUV, sondern auch zum Gesamtsieger im TÜV-Report 2021 gekürt wurde. Dieser Doppelsieg gelingt dembereits zum zweiten Mal.Der, der 2015 den kastigen GLK ablöste und technisch auf der W 205 ) basiert, bietet für Gebrauchtwageninteressenten eine große Auswahl an Motoren und Ausstattung. Einziges Manko des: Die Gebrauchtwagenpreise halten sich stabil, mindestens 25.000 Euro kostet ein vernünftiges Exemplar. Mercedes stellt aber auch die Gewinner in den Klassen Vans sowie obere Mittelklassewagen.