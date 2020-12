Hyundai ix20: praktisch, funktional und haltbar. ©Toni Bader

Unter den besten 30 Gebrauchtwagen bis 10.000 Euro finden sich auch drei Modelle von Hyundai . Besonders gut abgeschnitten hat dabei der i30, der im TÜV-Report 2021 zum besten Kompaktwagen gekürt wurde. Damit hat er die Mercedes A-Klasse vom Thron gestoßen, die den Titel mehrere Jahre in Folge erhielt.In jeder Kategorie hat der Koreaner besser abgeschnitten als der Durchschnitt. Allerdings gelten diese Bestwerte ausschließlich für das jüngste Modell (Typ PH, Bauzeit seit 2017). Die beiden älteren Generationen schneiden deutlich schlechter ab. So sind Probleme an der Lenkung, der Beleuchtung sowie der Funktion der Bremse nahezu vorprogrammiert. Bleibt abzuwarten, ob der jüngstebeim nächsten HU-Termin weiterhin so gut abschneidet.