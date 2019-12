B

Der Suzuki SX4 S-Cross ist mit Front- oder Allradantrieb erhältlich und neigt auch im Alter kaum zu Ausfallerscheinungen.

ald könnte die Golf-Klasse vom Thron gestürzt werden: Nahezu jeder vierte Neuwagen ist mittlerweile ein SUV. So waren im. Ihr Anteil betrug 22,1 Prozent. Knapp dahinter, mit einem Neuzulassungsanteil von 20,2 Prozent folgt die Kompaktklasse . Wer jedoch kein fabrikfrisches Fahrzeug will und ein Budget von maximal 10.000 Euro hat, findet auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein großes Angebot an automobilen Hochsitzern jeder Größe.. Der unauffällige Japaner überzeugt nicht nur durch ein gutes Platzangebot, sondern auch mit Qualität. So schaffen überdurchschnittlich viele SX4 S-Cross die erste Hauptuntersuchung ohne Mängel. Lediglich der Verlust von Schmierstoff fällt den Prüfern auf und trübt das gute Ergebnis. Auch beim. Material und Verarbeitung wurden gelobt, Ausfälle oder Defekte gab es nicht. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es gute Exemplare mit unterdurchschnittlicher Laufleistung ab etwa 9500 Euro.