TÜV-Report 2021: zuverlässige Gebrauchtwagen

Der Porsche 911 ist ein Traumauto und selbst gebraucht teuer. Dafür bekommt man jedoch einen wertstabilen Sportler mit haltbarer Technik. ©Thomas Ruddies

Die höchste Altersklasse im TÜV-Report ist die der 10- bis 11-Jährigen. Hier, und auch in fast allen jüngeren Altersklassen, steht immer ein Gewinner oben auf der Liste: der Porsche 911. Lediglich unter den jüngsten TÜV-Kandidaten muss sich der schöne Schwabe hinter dem Mercedes GLC , der B-Klasse sowie dem Opel Insignia einreihen.Rost finden Prüfer nicht mal bei elfjährigen Exemplaren, die Bremsen erhalten Bestnoten, die Beleuchtung funktioniert laut der TÜV-Auswertung immer einwandfrei - die Wartung der Eigner zahlt sich für gebrauchteaus. Selbst nach über zehn Jahren liegt die Zahl der mängelfreien Fahrzeuge deutlich unter dem getesteten Durchschnitt. So viel Qualität kostet aber auch - Gebrauchtwagenkäufer können beimkein Schnäppchen machen. Unter 34.000 Euro findet man in den gängigen Gebrauchtwagenbörsen nichts Solides.Deutlich günstiger als ein gebrauchter Elfer, doch mit ebenfalls guten Fahrleistungen ist derein solides Sportcoupé, von dem es auf demviele ordentliche Exemplare gibt.