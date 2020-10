D

rei Autos. Ein Crash . Und ein Schaden in sechsstelliger Höhe! Auf der Park Lane in London kam es am 18. Oktober zu einem folgenschweren Unfall Die Hintergründe sind noch unklar, hier eine mögliche Erklärung: Dem renommierten Automagazin Carscoops zufolge hatte der schwarze 458 Spider den Unfall ausgelöst, als er von hinten in den Superfast krachte. Beim Versuch auszuweichen, prallte er dann auf den M6, der auf einer anderen Fahrspur unterwegs war. Da der Crash an einer Ampelkreuzung passierte, ist zu vermuten, dass der Fahrer des italienische Edel-Cabrios kurz abgelenkt war und deshalb die an der Ampel stehenden Autos zu spät sah.