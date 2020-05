K

urioser Crash mit teuren Folgen: Am Trafalgar Square im London krachte am Sonntag, den 24. Mai, einin einen Doppeldecker-Bus. Hinter dem Steuer des 670 PS starken Supersportwagen saß den Berichten mehrerer Lokal-Medien zufolge, der sich den Ferrari zuvor gemietet haben soll. Im Netz kursieren viele Bilder und Videos, die den gecrashten Nobel-Schlitten in bemitleidenswertem Zustand zeigen. Dass es sich hier um einen Totalschaden handelt, zeigt ein Blick auf die Fotos:, was darauf hinweist, dass der Wagen frontal in den Bus fuhr.