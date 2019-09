Unimog 4023 Bimobil EX432: Wohnmobil-Test

Z

ugegeben: Etwas Respekt flößt mir das weinrot-weiße Gefährt schon ein. Es ist halt einfach ein großes Auto. Am meisten beeindrucken, wenn man davor steht, die 3,60 Meter Gesamthöhe. Dabei stören die beim Fahren am allerwenigsten. Die sieben Meter Länge auch nicht. Aber die Breite. Zweifünfzig, plus Spiegel; also insgesamt um die drei Meter. Das stört eigentlich immer. Schon auf der Autobahn , wo man sich speziell in Baustellen konzentriert an der Leitplanke entlanghangeln muss, damit die Wichtigtuer auf der anderen Spur vorbeikommen. Ziehet hin in Frieden – und nervt mich nicht weiter mit euren affigen Lauflichtblinkern. Sie, die Breite, nervt aber auch und vor allem auf kleinen Landstraßen; gleich die erste, nachdem ich mich ans Lenkrad gesetzt habe, zwischen Oberpframmern und Zornedingst fast eine Herausforderung. Wenn größere Trucks entgegenkommen, bremse ich lieber herunter, denn die Lenkung ist nicht nur frei von jeglicher Rückmeldung, was zwischen den hochformatigen Geländereifen und dem Untergrund grade passiert; sie erlaubt auch nur eine ungefähre Richtungsbestimmung.