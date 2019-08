Urteil im Saarland: Bestimmte Blitzerfotos nicht mehr verwertbar

(dpa/cj/rk) Tempomessungen mit dem Gerätetyp TraffiStar S350 dürfen im Saarland ab sofort nicht mehr verwertet werden. Der Verfassungsgerichtshof des Bundeslands gab der Beschwerde eines Autofahrers recht, der keine ausreichenden Verteidi­gungsmöglichkeiten gegeben sah (Az. Lv 7/17). Hintergrund: Das Gerät speichert die aller­meisten der bei der Messung erhobenen Werte nicht – die sogenannten Rohmessdaten. Das Messergebnis kann damit im Nachhinein nicht auf Plausibilität geprüft werden. Laut Gericht seien deshalb die Grund­rechte auf ein faires gericht­liches Verfahren sowie eine effektive Verteidigung nicht gewährleistet.

Um ihn geht's: ein TraffiStar S350 von Jenoptik, aufgestellt an der Außenalster in Hamburg. Damit kommt die gerichtliche Auseinandersetzung über die längst bundes­weit gängige Praxis in Gang, ohne Speicherung der Rohmessdaten zu blitzen. Trotz der Beschränkung auf TraffiStar S350 "dürfte das Urteil auch auf andere Geräte übertragbar sein", sagt Rechtsanwalt Alexan­der Gratz von der Kanzlei Zimmer-Gratz in Bous, die das Urteil erstritten hat. Denn auch die weitverbrei­teten Modelle Leivtec XV3 oder PoliScan Speed spei­cherten keine Rohmessdaten. Zudem seien mindestens zwei vergleichbare Verfassungsbeschwerden in weiteren Bundesländern an­hängig. Im sächsischen Pirna wurde zudem von einem Amtsrichter mit Bezug aufs Saarland-Urteil ein Bußgeldverfahren eingestellt. Dort hatte ein Anwalt in eigener Sache gegen ein Messergebnis der Laserpistole LTi Truspeed (59 statt 30 km/h) Einspruch eingelegt.

Software-Update vom Hersteller verzögert sich

Der Gerätehersteller Jenoptik kündigte nach dem Urteil aus Saarbrücken ein Software-Update an. Laut Mitteilung vom 2. August 2019 gibt es jedoch Verzögerungen. Die Neuentwicklung und der unternehmensinterne Test könnten voraussichtlich erst im dritten Quartal abgeschlossen werden. Die Software werde dann der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig zur Zulassung übergeben.

