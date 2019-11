V

antourer startet 2020 mit dem Sondermodell "Black and White" in die Campingsaison 2020. Der neu designte Kastenwagen soll laut Hersteller vorrangig junge Kunden ansprechen. So gibt es im Inneren nicht wie gewohnt das klassische Holzdekor, sondern ein helles Interieur mit weißen Oberflächen, schwarzen Umleimern und silbergrauen Fronten. Darauf abgestimmt: helle Polster und Stoffblenden. Der neue Camper kostet mindestens 43.900 Euro.