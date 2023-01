Missachtet man als Autofahrer eine rote Ampel, kann das teuer werden. War die Ampel weniger als eine Sekunde lang rot, kostet das ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro. Zusätzlich gibt es einen Punkt in Flensburg.

Es geht noch teurer: Werden anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet, muss man 200 Euro zahlen. Kommt es zu einem Unfall, kostet es 240 Euro. Zwei Punkte in Flensburg gibt es in beiden Fällen obendrauf, dazu ein einmonatiges Fahrverbot. War die Ampel bei dem Verstoß länger als eine Sekunde lang rot, kostet das 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot sind inklusive. Mit Gefährdung werden 320 Euro, bei Sachbeschädigung gar 360 Euro fällig.