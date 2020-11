KFZ-Versicherer profitieren, Lebensversicherer bangen

D as as Coronavirus hat auch die Versicherungs-Branche getroffen – auf völlig unterschiedliche Weisen. Während die KFZ-Versicherer durch die Pandemie profitieren, blicken die Lebensversicherer laut Prognosen sehr schweren Zeiten entgegen.



Wie die Ratingagentur Moody’s in ihrem neusten Bericht prognostizierte, stehen für alle Bereiche der gesamten Versicherungs-Branche in Zukunft sehr harte Zeiten an – mit einer Ausnahme: Die KFZ-Versicherer profitierten bislang sehr von der Pandemie und dürften auch in den nächsten Monaten Gewinne einfahren. Aufgrund des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 reduzierten sich logischerweise auch die Unfälle auf den deutschen Straßen. Dementsprechend mussten immer weniger Kunden eine Schadensregulierung über ihre KFZ-Versicherung abwickeln, was für die Versicherer zu Einsparungen von etwa 2 Milliarden Euro führte. Da durch die neusten Beschränkungen im November das öffentliche Leben erneut immer weiter heruntergefahren wird, kann die Branche nun mit weiteren Einsparungen rechnen. Daher sind die KFZ-Versichere auch in der näheren Zukunft gut aufgestellt.



