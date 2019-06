W

eil unzählige Autofahrer augenscheinlich das Tempolimit von 30 km/h ignorierten und viel zu schnell am Haus seiner Oma in Pfaffenhoffen (Bayern) vorbeifuhren, sagte der vierjährige Samuel den Rasern höchstpersönlich den Kampf an: In Polizeiuniform, mit selbstgemaltem Tempo-30-Schild und Trillerpfeife postierte sich der Junge an der Dorfstraße, stellte ein paar Spielzeugpylonen auf und forderte die vorbeifahrenden Autos zum Langsamfahren auf! Gegenüber der "Südwestpresse" erklärte der Junge seine Aktion: "Ich wollte damit sagen, bitte brettert nicht so schnell rum. Das ist keine Rennstrecke. Ihr müsst langsam fahren." Die Reaktionen auf den "Nachwuchspolizisten" waren unterschiedlich: Einige Autofahrer beachteten ihn nicht, andere streckten den Daumen hoch oder hupten, schildert Samuel das Erlebte.