leibt daheim und tretet ein: AUTO BILD öffnet in der Corona-Krise seinen virtuellen Raum für Cars & Coffee. Schickt uns über unseren Instagram-Kanal Bilder, Videos, Kommentare, Fragen und Anregungen, die wir in einer täglichen Instagram-Story vorstellen, beantworten und zur Diskussion stellen. Wie bei einem echten Cars & Coffee sind wir an Autovorstellungen interessiert, freuen uns über Benzingespräche, aber auch über kontroverse Diskussionen. Hier geht's direkt zu unserem Instagram-Channel