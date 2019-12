D er letzte S60 eine Randerscheinung auf deutschen Straßen. Ein Status, der bei Saab längst Tradition hatte. Um das zu ändern, bekam der 2002 präsentierte Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Volvo S60 er letzte Saab 9-3 und die erste Generation des Volvo S60 waren schon zu Lebzeiten seltene Gäste im Straßenbild. Heute sind sie beinahe ausgestorben. Dabei bieten sie als Gebrauchte reichlich Klasse, Individualität und Qualität zum Schleuderpreis. Man muss sie nur finden. Mit coupéartiger Seitenlinie und potenten Fünfzylindern sollte der S60 die edle Mittelklasse aufmischen und endlich junge Käufer zu den Schweden holen. Das klappte nur so mittelmäßig. Trotz neunjähriger Bauzeit blieb dereine Randerscheinung auf deutschen Straßen. Ein Status, der bei Saab längst Tradition hatte. Um das zu ändern, bekam der 2002 präsentierte 9-3 erstmals ein klassisches Stufenheck . Es half nichts, am wirtschaftlichen Misserfolg konnte auch der 2005 nachgeschobene Kombi nicht mehr viel ändern. Das Ende ist bekannt, 2012 war Schluss mit dem Autobau in Trollhättan.

Der traditionelle Turbo kaschiert die Drehzahlsprünge des Saab

Klare, fahrerorientierte Bedienung und Turbo – der 9-3 ist ein echter Saab. S60 auch, dass die verbaute Fünfstufenautomatik noch immer butterweich durch die Gänge hüpft. In Verbindung mit den üppig dimensionierten Sitzen und der weit vorn stehenden Scheibe stellt sich so ein leicht entkoppeltes, etwas amerikanisches Fahrgefühl ein. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Saab 9-3 Ein Jammer, wie die Fahrt über die kleinen Nebenstraßen Schleswig-Holsteins heute klarmacht. Die etwas haltlosen Sessel sind breit und gemütlich. Das knochige Getriebe arbeitet exakt und ist lang gestuft. Der traditionelle Turbo kaschiert schon im 150 PS starken 1.8 T mit seinem Drehmoment gekonnt die großen Drehzahlsprünge. Das funktioniert so gut, dass sich der 2,4-Liter-Fünfzylinder im Volvo , der neben seinem Hubraum-Plus auch 20 Pferdchen mehr unter der Haube hat, im Vergleich überraschend schlapp anfühlt. Dafür läuft er als klassischer Sauger herrlich linear und gleichmäßig. Der sonore Fünfzylinder trompetet bassig und rauchig in allen Tonlagen. Dazu passt imauch, dass die verbaute Fünfstufenautomatik noch immer butterweich durch die Gänge hüpft. In Verbindung mit den üppig dimensionierten Sitzen und der weit vorn stehenden Scheibe stellt sich so ein leicht entkoppeltes, etwas amerikanisches Fahrgefühl ein.

Der Volvo wirkt eine halbe Klasse größer als der Saab