Volvo V60 Benziner Diesel Plug-in-Hybrid Modell T4 Inscription D4 AWD Inscription T8 AWD Polestar engineered Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Biturbo Vierzylinder, Turbo/Kompres. + E-Motor Hubraum 1969 cm³ 1969 cm³ 1969 cm³ kW/PS bei 1/min 140 (190)/5000 140 (190)/4250 233 (318)/5800 Systemleistung - - 298 kW/405 PS Nm bei 1/min 300/1700 400/1750 430/4500 Vmax 220 km/h 220 km/h 250 km/h 0-100 km/h 7,2 s 7,6 s 4,6 s Verbrauch (Test) 8,6 l S/100 km 6,7 l D/100 km 6,5 l S + 6,6 kWh/100 km Reichweite (Test) 700 km 890 km 1100 km Abgas CO2 (WLTP) 174 g/km 155 g/km 61 g/km Länge/Breite/Höhe 4761/1850/1427 mm 4761/1850/1427 mm 4761/1850/1427 mm Kofferraumvolumen 529-1441 l 529-1441 l 529-1441 l Leergewicht/Zuladung 1771/459 kg 1887/463 kg 2045/475 kg Anhängelast gebremst/ungebremst 1800/750 kg 2000/750 kg 2000/750 kg Preis 47.700 Euro 53.300 Euro 69.500 Euro Kilometerkosten* 72 Cent 77 Cent 89 Cent * gerechnet auf 4 Jahre bei 60.000 km Laufleistung

Und hier schlägt die Stunde des reinen Benziners. Er kommt auf, der Diesel fordert fünf Cent mehr, der Plug-in (vor allem wegen des hohen Anschaffungspreises von) verlangt 89 Cent je Kilometer. Und so ist die Sache für uns klar, a) fährt man mit einem V60 immer gut und b) mit Blick auf die Kosten mit dem Benziner am besten. Außer es kommt so gar nicht auf das Geld an, der Polestar ist eine Sünde wert. Ganz einfach.Nehmen Sie den Benziner! Er fährt am günstigsten, hat gute Manieren.