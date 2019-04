öher sitzen als im, gleichzeitig sparsamer und komfortabler als ein. Mit dem neuen Cross Country , einem Hochsitzableger des V60, möchtediese Gegensätze nun vereinen. Neu ist die Idee nicht. Seit dem erstenaus dem Jahr 1997 hat sich an der Rezeptur nicht viel geändert.

Etwas mehr Bodenfreiheit, ein bisschen Offroad-Optik, dazu Allrad: So wird aus dem V60 der Cross Country.

Man lege einen normalen Volvo-Kombi höher, in diesem Fall um 7,2 Zentimeter, was einer Bodenfreiheit von 20,6 cm entspricht, packerein und Kunststoff dran – fertig ist die eierlegende Wollmilchsau. Klingt sarkastischer, als es ist. Tatsächlich profitiert der Cross Country auf der Autobahn von seiner niedrigeren Bauform, läuft stabiler, ruhiger und sparsamer als ein vergleichbarer. Auch wenn der Testwagen mit 7,4 Litern Diesel auf 100 Kilometern die Werksangabe um zwei Liter reißt und beim Spurt ebenfalls schwächelt. Beim Einstieg und der angenehmen Sitzhöhe punktet er gegenüber dem normalen Kombi. Der Gewichtsunterschied zum V60 beträgt 19 Kilo, das ist okay, der höhere Schwerpunkt wird mit der breiteren Spur kompensiert.