Geräumig, elegant und vor allem sicher: Kombis aus dem Hause Volvo genießen seit Jahrzehnten einen guten Ruf . Das gilt auch für die V60-Baureihe, die 2018 in eine neue Generation startete. Von der oft beschworenen Unzerstörbarkeit des Schweden-Stahls ist bei dem schicken Kombi nicht mehr allzu viel übrig, dafür kombiniert der V60 Eleganz mit hoher Funktionalität. Ab Werk ist leider auch ein recht hoher Anschaffungspreis Serie. Außer, man bedient sich am recht üppigen Angebot auf dem Gebrauchtwagenmarkt . Wer ein bisschen sucht, findet hier kaum genutzte Exemplar zu einem niedrigen Preis. So wie diesen Schweden.

Der Volvo V60 D3 wurde vom bislang einzigen Halter in der Ausstattungsvariante Momentum Pro geordert und vor rund drei Jahren im November 2019 erstmals zugelassen. Obwohl sich der Diesel-Kombi perfekt für Langstrecken eignet, hat der V60 in dieser Zeit gerade einmal 18.546 Kilometer abgespult und sieht daher auch aus wie neu.

Unter der wohlgeformten Motorhaube verrichtet der Zweiliter-Diesel-Vierzylinder in der damaligen Diesel-Einstiegsklasse seinen Dienst. Als D3 schickt der Volvo alltagstaugliche 150 PS an die Vorderräder, das hier angebotene Modell rollt mit der Achtgang-Automatik vor. Auch das ist ein Garant dafür, dass der Schwede sich in Sachen Verbrauch zurückhält und mittelfristig den Geldbeutel schont.

Viel Platz mit einem Hauch Luxus

Als Momentum Pro verfügt der hier angebotene Volvo V60 zahlreiche Komfort- und Sicherheitsfeatures, die den vielseitigen Kombi zu einem heißen Kandidaten für den nächsten Autokauf machen. So verfügt der Schwede über Matrix-LED-Scheinwerfer, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, beheizbare Sitze vorn, ein Navigationssystem und vieles mehr. Nicht zu vergessen, die schiere Größe des V60. Bei umgelegter Rückbank fasst der Kofferraum des Volvo bis zu 1441 Liter.

Zoom Im großzügigen Innenraum überzeugt der Volvo-Kombi mit schwedischer Eleganz und so gut wie keinen Gebrauchsspuren.

Der schwarze Volvo V60 D3 steht scheckheftgepflegt und mit Gebrauchtwagen-Garantie beim Anbieter Autohaus Markötter GmbH in Bielefeld zur Besichtigung und Abholung bereit. Und der Preis kann sich wirklich sehen lassen: Lediglich 33.690 Euro soll der Kombi kosten. Bei der Bestellung im Jahr 2019 führte die Preisliste den Diesel in dieser Ausstattung noch mit mindestens 44.450 Euro. Ein echtes Schnäppchen.