D ie Schweden mögen es am liebsten "trevlig". Im Sommerhaus, zu Weihnachten und im Auto. Was direkt übersetzt Gemütlichkeit heißt, steht für eine Lebenseinstellung, die die Nordländer stets auch ihren Autos eingeimpft haben. Bei Volvo gesellte sich mit den Jahren zu der vertrauten Heimeligkeit auch nordischer Chic. Die Zeiten der kantigen Ziegelsteine für Oberlehrer und Sicherheitsapostel liegen Jahrzehnte zurück, mit den aktuellen Modellen V60, XC60 und V90 hat das Team um Chefdesigner Thomas Ingenlath Meilensteine der Firmengeschichte geschaffen. Die lange so modischen Vorgänger sehen dagegen plötzlich ziemlich alt aus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Selbst mit sauberem Euro-6-Diesel warten die kühlen Klaren jetzt zu Kleinwagenpreisen in den Börsen auf neue Liebhaber.

Die Mängel ähneln sich bei allen drei Kandidaten

Außen SUV, klassischer Kombi und Lifestyle-Transporter: Charakterlich sind XC60, V70 und V60 dank gleicher Technik stark verwandt. Beim Autohus in Bockel picken wir uns je einen V60 , einen V70 sowie einen XC60 aus dem Angebot. Ob trendig im Lifestyle-Kostüm, im klassischen Familienschnitt oder als Outdoor-Abenteurer-Typ eingekleidet – unterm Schwedenstahl der drei sitzt immer die gleiche Basis. Gut verarbeitete Innenräume, hoher Federungs- und Fahrkomfort und ausgefeilter Rostschutz treffen bei allen dreien auf sehr ähnliche Mängel. So monieren die TÜV-Prüfer bei der ersten Hauptuntersuchung überdurchschnittlich oft Ölverlust. Die Bremsscheiben von Technikspender Ford fallen so dünn aus, dass sie oft gleich mit den Klötzen getauscht werden müssen. Die vom Ford Mondeo stammenden Achsen irritieren gerade in salzigen Regionen früh mit reichlich Flugrost. Harmlos, in ein paar Jahren aber womöglich ein ernstes Problem. Der frühere Ärger mit den schnell ausschlagenden Vorderachsen hat sich nun nach hinten verlagert. Die Längslenker der Hinterachse verlangen nach sechs bis acht Jahren nach Ersatz. Ebenfalls im Blick behalten sollten Besitzer den Behälter für die Servolenkungsflüssigkeit. Abrieb aus den Schläuchen kann ihn verstopfen und in der Folge die Servopumpe killen – eine teure Angelegenheit.

Beim 2015er Vierzylinder gibt's erst spät Probleme

Alle drei gibt es wahlweise mit Vier-, Fünf- und Sechszylindern. Die trinkfesten Topmodelle sind aber nur ein Fall für echte Fans. CO2 140 g/km* 16.990 € Volvo XC 60 D3 Kinetic, Diesel 81.433 km 81.433 km 110 kW (150 PS) 110 kW (150 PS) 07/2015 07/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.5 l/100km (komb.) CO2 117 g/km* 16.990 € Volvo XC 60 D5 AWD Summum Big Deal 5nJ, Diesel 115.191 km 115.191 km 158 kW (215 PS) 158 kW (215 PS) 09/2013 09/2013 Anfragen Zum Inserat Diesel, 6.4 l/100km (komb.) CO2 169 g/km* 17.400 € Volvo XC 60 D4 Momentum v h, Diesel 136.840 km 136.840 km 133 kW (181 PS) 133 kW (181 PS) 02/2015 02/2015 Anfragen Zum Inserat Diesel, 4.5 l/100km (komb.) Technische Daten Volvo V60 D3 Volvo V70 D2 Volvo XC60 D4 Motor Vierzylinder/vorn quer Vierzylinder/vorn quer Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1969 cm³ 1969 cm³ 1969 cm³ Leistung 110 kW (150 PS) bei 3750/min 88 kW (120 PS) bei 3750/min 140 kW (190 PS) bei 4250/min Drehmoment 320 Nm bei 1750/min 280 Nm bei 1500/min 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 210 km/h 190 km/h 210 km/h 0–100 km/h 9,1 s 12,6 s 8,1 s Tank/Kraftstoff 68 l/Diesel 70 l/Diesel 70 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Sechsgang manuell/Vorderrad Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4628/1865/1484 mm 4814/1861/1547 mm 4628/1891/1713 mm Kofferraumvolumen 460-1759 l 575-1600 l 495-1455 l Leergewicht/Zuladung 1675/495 kg 1789/471 kg 1854/631 kg Gebrauchtwagen-Test Volvo V60, V70 und XC60 zur Galerie Fazit von Malte Büttner: Quatsch. Die drei Volvo sind eher wie eine gut eingetragene Jeans. Sie bieten hohe Qualität und viel Wohlfühlaroma zum fairen Kurs. Ärgerlich für Gebrauchtkäufer bleibt das hohe Ersatzteilpreisniveau der Schweden. Urteil für alle drei Kandidaten: vier von fünf Punkten. Quatsch. Die drei Volvo sind eher wie eine gut eingetragene Jeans. Sie bieten hohe Qualität und viel Wohlfühlaroma zum fairen Kurs. Ärgerlich für Gebrauchtkäufer bleibt das hohe Ersatzteilpreisniveau der Schweden. Urteil für alle drei Kandidaten: vier von fünf Punkten. Kosten Volvo V60 D3 Volvo V70 D2 Volvo XC60 D4 Unterhalt Testverbrauch 5,8 l D/100 km 5,5 l D/100 km 6,8 l D/100 km CO2 154 g/km 146 g/km 180 g/km Inspektion 350-600 Euro 350-600 Euro 350-600 Euro Haftpflicht 428 Euro (14)* 546 Euro (17)* 614 Euro (19)* Teilkasko 116 Euro (19)* 149 Euro (21)* 113 Euro (19)* Vollkasko 554 Euro (18)* 640 Euro (19)* 636 Euro (19)* Kfz-Steuer 204 Euro (Euro 6) 226 Euro (Euro 6) 234 Euro (Euro 6) Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 889 Euro (AT) 861 Euro (AT) 889 Euro (AT) Anlasser 559 Euro (AT) 559 Euro (AT) 508 Euro (AT) Wasserpumpe 409 Euro (AT) 397 Euro 397 Euro Zahnriemen 416 Euro 416 Euro 416 Euro Nachschalldämpfer 482 Euro 446 Euro 482 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 745 Euro 741 Euro 698 Euro Bremsscheiben und -klötze 403 Euro 403 E 463 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer. Antriebsseitig machen hauptsächlich die frühen "Drive"-Modelle mit dem 1,6-Liter-Diesel von PSA (V60/V70) mit kaputten Turboladern, Verkokungen und undichten Injektoren Ärger. Die späteren 120-PS-Versionen gelten als ausgereift. Auch beim Volvo-eigenen Fünfzylinder D5 mit 185, 205 und 215 PS kam es mitunter zu Schäden. In unseren Testwagen steckt der im Frühjahr 2015 erschienene neue Vierzylinder-Einheitsmotor. Hier kann das AGR-System mit verstopften Kühlern und klemmenden Ventilen für Verdruss sorgen. Insgesamt ist das jedoch alles Leiden auf hohem Niveau. Probleme treten in der Regel erst bei hohen Laufleistungen auf. Das positive Bild verstärken auch unsere Testwagen, wenn auch jeder auf seine eigene Art. Mit einfachen Stoffsitzen kann der V60 seinen edel-dynamischen Auftritt nicht ganz in den Innenraum überführen. Verschleiß zeigen Oberflächen und Polster aber noch lange nicht, mit dem 150-PS-Diesel ist er ein Traumwagen für Streckenfahrer.Der V70 verdankt es seinem früh anliegenden Drehmoment von 280 Newtonmetern, dass er im Vergleich nicht völlig zurückfällt. Trotz überschaubarer 120 PS drückt er kräftig und unaufgeregt voran. Mit 575 Liter Ladevolumen hinter der Bank und 1,8 Tonnen Anhängelast ist er ein idealer Freund der Familie, der auch das Budget schont. Wer das Gaspedal nicht mit einer Luftpumpe verwechselt, wird dank langer Getriebeübersetzung mit Verbräuchen um fünf Liter belohnt. Ganz so sparsam ist der 2,0-Liter-Vierzylinder mit 190 PS im XC60 nicht. Dafür ist man in dem SUV souverän und mit angenehmer Übersicht unterwegs. Immer komfortabel eingemuckelt in die breiten Ledersessel des "Ocean Race"-Sondermodells. Welcher es am Ende auch sein soll: Sicher, chic und verlässlich sind alle. Und sooo trevlig.Mode von gestern? Quatsch. 