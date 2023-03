Geräumig, stilsicher und äußerst robust: Schwedische Kombis genießen zumindest in Europa einen exzellenten Ruf . Vor allem für Familien sind die besonders sicheren und widerstandsfähigen Volvo-Modelle eine gute Wahl. Allerdings gehören Neufahrzeuge aus Skandinavien nicht unbedingt zu den günstigsten Varianten, die man beim Autokauf wählen kann. Im Fall des Luxus-Kombi V90 werden derzeit beispielsweise mindestens 60.250 Euro fällig.

Für die meisten Familien dürfte das ein Betrag sein, der die Finanzplanung auf die nächsten Jahre deutlich beeinträchtigt. Deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt . Hier gibt es den größten Volvo-Kombi V90 in zahlreichen Varianten. Vom Einstiegsbenziner mit wenigen Extras bis hin zum inzwischen nicht mehr als Neufahrzeug erhältlichen Diesel im sportlichen Trimm.

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

Volvo V90 Plus Dark

Volvo V90 B4 Mild-Hybrid Diesel Plus Dark

Volvo V90 B4 D Plus Bright *2 Pakete+Harman+DAB*

Volvo V90 Kombi Plus Dark B4 Diesel Pano DAB + ACC

Volvo V90 B4 Plus Bright/360Cam/H&K/20''/FullLED/GOOGLE

Und genau diese Versionen mit sparsamem Selbstzünder an Bord versprechen Familien eine attraktive Mischung aus überschaubaren Kosten und jeder Menge Komfort. Je nach Modelljahr sind vor allem der 197 PS starke B4 oder der zuvor angebotene D4 (ohne Mildhybrid) mit immerhin 190 PS erschwinglich. Das einstige Diesel-Topmodell D5 mit Allradantrieb und der 235-PS-Leistuungsstufe ist nur noch vereinzelt zu bekommen.

Bild: Autohaus Hedtke GmbH & Co. KG

Video: Volvo V90 vs Audi A6 Avant

Sportlich und sparsam

Ein absoluter Hingucker ist dieser Kombi, der aktuell in Weiterstadt auf einen neuen Besitzer wartet. Der Volvo V90 D4 mit 190 PS und samt Geartronic-Automatik wurde im Oktober 2020 erstmals zugelassen und ist in den letzten zweieinhalb Jahren knapp unter 30.000 Kilometer bewegt worden. Für den schicken Diesel in der Variante R Design ist das keine Laufleistung, die Grund zur Sorge wäre, zumal der V90 scheckheftgepflegt ist und bislang nur einen Halter hatte.